При пожаре в Лондоне без вести пропал 41 человек, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Пропавшим без вести при пожаре в Лондоне числится по данным на вечер четверга 41 человек, сообщает телеканал Sky News, ведущий подсчет пропавших.

Пожар в 24-этажном доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

"Десятки все еще числятся пропавшими. В настоящее время их число достигло 41", — сообщает телеканал.

Также Sky News приводит слова судебно-медицинского эксперта профессора Питера Ванезиса, который говорит о том, что опознание тел погибших может занять "несколько недель или даже месяцев, в зависимости от состояния останков".

"Более того, поиск тел погибших займет продолжительное время, так как пожарным трудно работать в здании, и им потребуется осмотреть большое количество обгоревших предметов", — сказал Ванезис.