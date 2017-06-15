Всюду "зрада". Observer рассказал, как украинцы потеряли веру во власть

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На фоне тяжелого социального, политического и экономического кризиса граждане Украины все чаще видят в представителях власти изменников родины, пишет американское издание New York Observer.

Евромайдан закончился три с половиной года назад, а постреволюционный хаос еще продолжается, считает автор статьи. "Украинцы больше не понимают, что происходит в стране. Самое популярное слово сегодня — "зрада" или измена. Украинцы видят измену повсюду", — утверждает он и обращает внимание на недавние обвинения в адрес Юлии Тимошенко в предательстве интересов государства.

Порядка 80% граждан не доверяют председателю Верховной рады Андрею Парубию, главе МВД Арсену Авакову и руководителю СНБО Александру Турчинову. Уровень поддержки президента также очень низок: 78% опрошенных не одобряют его действий. Такие цифры вполне оправданы, полагает автор, и предлагает взглянуть на статистику.

Сейчас в Раде обсуждают законопроект о повышении пенсий до 1500 гривен (60 долларов). До майдана они были в три раза выше. Средний ежемесячный доход составлял 410 долларов, а сегодня он равняется 230. По данным ООН, 60% украинцев живут за чертой бедности, хотя еще в 2015 году доля малоимущих не превышала 28%. Бесплатная медицинская помощь, гарантированная 49-й статьей конституции, также канула в лету.

Киев не только отказывается от своих социальных и экономических обязательств, но и демонстрирует нежелание развивать демократические институты, говорится в статье. Так, замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука недавно заявил, что Украина нуждается в диктатуре, поскольку это, по его мнению, единственная эффективная форма государственного управления. В Раде сегодня можно услышать разговоры о "новой ночи длинных ножей" и расправами над оппозицией. "Оружие одерживает верх над законом", — резюмирует автор.