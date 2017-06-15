В Сенате Италии вспыхнули беспорядки из-за законопроекта по детям мигрантов

РИМ, 15 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Беспорядки вспыхнули в четверг в верхней палате итальянского парламента в ходе обсуждения спорного законопроекта о введении права на получение гражданства детям мигрантов, родившимся на территории Италии.

Сенаторы от оппозиционной партии "Лига Севера" сорвали заседание палаты, с криками сбежав с мест к столу президиума и размахивая плакатами с надписью "Сначала итальянцы" и "Нет нашествию!". Завязалась толкотня, почти переросшая в потасовку, в которой приняли сотрудники аппарата Сената, депутаты от поддерживающей проект Демократической партии, представители "Лиги Севера" и даже министр образования Валерия Федели. Последняя, по утверждению Демпартии, в ходе ссоры получила легкую травму руки и прибегла к помощи медперсонала Сената, который наложил ей пластырь и выдал обезболивающее.

Противостояние развернулось и за стенами Сената, где в столкновения с полицией вступили крайне правые активисты, протестующие против принятия закона. Правоохранители были вынуждены применить водометы, чтобы не дать им прорваться внутрь Палаццо Мадама. Задержаны более 60 человек.

Скандальный законопроект, принятый нижней палатой парламента еще полтора года назад, представит родившимся на Апеннинах детям иностранцев и мигрантов такое называемое jus soli (право земли с латыни) – право на получение итальянского гражданства.

Проблема миграции остается одной из самых острых в стране: по данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов — более 181 тысячи человек. С начала этого года на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17%.