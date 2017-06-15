Премьер Черногории заявил, что инцидент с Трампом прославил страну

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Черногорский премьер Душко Маркович благодарен президенту США за инцидент на саммите НАТО в Брюсселе, когда американский лидер резко его отодвинул в сторону, так этот эпизод, по оценке Марковича, принес Черногории известность.

В конце мая Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в интернете, вызвав недоумение у многих пользователей. В Черногории и странах региона видеозапись вызвала большой резонанс. Сам премьер назвал инцидент "безобидным", отметив, что для американского президента "естественно" стоять в первом ряду.

"Я должен сказать, что я очень благодарен за этот инцидент, в котором я, так сказать, принял участие. Потому что он принес нам известность. Это он сделал Черногорию такой известной", — заявил Маркович в интервью изданию Politico.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.