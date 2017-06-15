Полиция Нью-Йорка подтвердила, что в ДТП пострадали десять человек

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Полиция Нью-Йорка подтвердила в четверг РИА Новости, что 10 человек пострадали в результате ДТП на Манхэттене.

"Десять человек получили ранения, один доставлен в госпиталь", — сообщил представитель полиции.

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По сведениям очевидцев, которые приводит газета New York Daily Times, ДТП могло произойти из-за того, что водитель машины пытался проскочить на желтый свет светофора.

"Я думаю, водитель увидел желтый свет и решил ускориться. После столкновения с такси его машина резко изменила направление движения и вылетела на тротуар", — рассказал владелец кафе, у которого все произошло, Джонни Джордани.

Сотрудник другого кафе Джамаль Дайфалла сообщил, что "машина вылетела на тротуар, врезалась в забор и в дерево, а затем, замедлив скорость, сбила женщину".