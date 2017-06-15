Гройсман: реинтеграция Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман призвал использовать опыт Хорватии в разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса.

По его словам, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство "должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине".

"В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе", — цитирует Гройсмана в четверг сайт ТСН украинского телеканала "1+1".

Глава кабмина подчеркнул, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в парламент. "Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе. Вы все знаете о тех событиях, которые развивались на Балканах. Мы создали совместную группу, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране", — заявил Гройсман.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

В прошлом году хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что страна готова оказать помощь властям Украины в реинтеграции Донбасса, поскольку Хорватия имеет личный опыт реинтеграции территорий, когда в начале 1990-х годов она потеряла контроль над четвертью своих земель.