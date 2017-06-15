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Оппозиция в Сербии обвинила Вучича в предательстве

21:2115.06.2017
01723
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич. Архивное фотоПрезидент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Лидер сербского оппозиционного парламентского движения "Двери" (Врата) Бошко Обрадович заявил в четверг, что выдвижением кандидатуры министра госуправления Аны Брнабич на пост премьера президент Александр Вучич окончательно предал Сербию Западу.

Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вучич предложил на пост премьера Сербии кандидатуру прозападного политика

Вучич ранее выдвинул кандидатом Брнабич, имеющую репутацию прозападного политика на пост главы правительства, что должно подтвердить голосование Скупщины (парламента) республики. Брнабич не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, о которой сообщила тогдашнему премьеру Вучичу при формировании правительства по итогам прошедших в апреле 2016 года парламентских выборов. Как заявил тогда Вучич, "это не представляет проблемы".

"Является ли выбор Аны Брнабич на пост главы правительства выбором Вучича или Запада? Очевидно, что западные центры могут больше доверять Ане Брнабич, чем кому-либо другому из (правящей Сербской прогрессивной партии) СПП или от их коалиционного партнера", — говорится в заявлении лидера движения "Двери".

Обрадович считает, что кандидатура Брнабич была выдвинута "под диктовку Запада".

"Может быть, лобби хорватских гомосексуалистов в Сербии таким образом занимает наиболее влиятельный пост, это мы скоро узнаем. Неужели правящее большинство не имеет ни одного другого кандидата на получение мандата для формирования правительства, кроме того, кого навязал Запад, который их привел к власти и продолжает диктовать шаги", — отметил Обрадович.

Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Сербии уверен, что правительство не введет санкции против России

Глава движения "Двери" обратил внимание, что о кандидате в премьеры известно только то, что "она всю жизнь проработала на западные компании и НКО" и свой диплом также получила на Западе. По его словам, сейчас на месте президента и на месте премьера люди, "которые всеми своими успехами" обязаны западным странам.

"Теперь мы увидим, что Сербия должна будет заплатить, предать и продать за их приход и удержание на власти. Так называемая "экспертная оккупация" Сербии говорит о том, что Вучич полностью предал Сербию Западу, вопреки воле своих избирателей, коалиционных партнеров и подавляющего большинства граждан", — резюмировал оппозиционный лидер.

В четверг президент Сербии поручил кандидату в премьеры республики и его будущему кабмину укреплять отношения с Россией, Китаем и другими государствами на пути к членству в ЕС.

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