Белый дом считает эффективными санкции против России

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Белый дом считает, что существующие санкции против России эффективны, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также отметила, что администрация в настоящее время рассматривает новые санкции против РФ, которые сегодня одобрил сенат.

В четверг сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающего новые санкции против России и Ирана.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике. Ранее Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к обсуждению в сенате США возможности ужесточения санкций против России.