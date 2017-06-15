Полиция Лондона начала расследование причин пожара в жилом доме

ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Лондона проводит расследование по факту пожара в жилом доме на западе британской столицы, сообщил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

" Полиция и мы расследуем уголовные преступления и правонарушения. Я не говорю, что в этом случае были совершены преступления, но чтобы выяснить, было ли это, и проводится расследование… Следствие возглавили высокопоставленные офицеры", — сказал Канди, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее к полному и быстрому расследованию случившегося призвала премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что хотел бы видеть первые результаты расследования уже к концу лета.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.