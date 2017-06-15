Премьер Словакии заявил, что не заключал тайных соглашений по беженцам

ПРАГА, 15 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Правительство Словакии не заключало никаких тайных соглашений о приеме беженцев, заявил в четверг премьер Роберт Фицо, отвечая на вопрос депутата республиканского парламента о том, почему Еврокомиссия намерена наказать Чехию, Польшу и Венгрию за отказ принимать мигрантов, а точно также поступающая Словакия не попала в санкционный список ЕК.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

Во вторник Еврокомиссия приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Миграция является важной темой, столь чувствительную тематику не стоит использовать в целях политиканства. Известно, что мы предложили решать вопросы о беженцах по принципу так называемой "эффективной солидарности". Имеется в виду, что каждая страна может определенным способом внести в это вклад, но при этом она должна иметь суверенное право выбирать, каким именно образом она эту солидарность проявит", — сказал Фицо, выступая в национальном парламенте в ходе традиционного "правительственного часа", когда министры отвечают на вопросы депутатов.

Ранее премьер неоднократно говорил о том, что республика не предполагает принимать беженцев из мусульманских стран, поскольку они являются выходцами совсем из иной культурной среды, а также не проявляют никакого стремления к размещению именно на территории Словакии.

Отвечая на вопрос депутата, Фицо также напомнил о том, что Словакия подала иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение Еврокомиссии о принудительном распределении нелегальных мигрантов по квотам между странами-членами ЕС.

"Словакия обратилась с официальным иском в (Европейский) суд в Люксембурге. Мы убеждены, что решение Еврокомиссии не представляет собой законодательной меры, постановление (на заседании глав МВД о квотах) если и должно было приниматься, то единогласно, а не большинством голосов", — сказал Фицо.