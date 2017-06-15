Жертвами взрыва у мечети в Кабуле стали шесть человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жертвами взрыва у мечети в Кабуле стали шесть человек, десять ранены, сообщает афганский телеканал TOLO News.

Взрыв произошел у мечети в столице Афганистана Кабуле. МВД назвало произошедшее "террористической атакой". Представитель министерства Наджиб Данеш сообщил о том, что в результате атаки есть жертвы. К месту происшествия направлена полиция. По данным телеканала Tolo News, за взрывом последовала стрельба.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.