В море обнаружили тела 90 пассажиров упавшего в Мьянме военного самолета

Самолет, участвующий в поисково-спасательной операции в Мьянме. Архивное фото

Самолет, участвующий в поисково-спасательной операции в Мьянме. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники поисковой операции у берегов Мьянмы извлекли из воды тела 90 человек, погибших при крушении военного самолета на прошлой неделе, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось об обнаружении 62 тел.

Рыбаки также нашли в море обломок "хвоста" воздушного судна, заявили в ВМС страны.

Точные причины трагедии пока не были названы. Представитель армии заявил, что крушение могло быть вызвано плохими погодными условиями.

Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем 7 июня, когда пролетал над Андаманским морем. На борту разбившегося самолета были 122 человека, также самолет перевозил 2,4 тонны груза.

По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Синоптики ВВС Мьянмы ранее сообщали, что метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая.