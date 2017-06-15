В море обнаружили тела 90 пассажиров упавшего в Мьянме военного самолета

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники поисковой операции у берегов Мьянмы извлекли из воды тела 90 человек, погибших при крушении военного самолета на прошлой неделе, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось об обнаружении 62 тел.
Точные причины трагедии пока не были названы. Представитель армии заявил, что крушение могло быть вызвано плохими погодными условиями.
Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем 7 июня, когда пролетал над Андаманским морем. На борту разбившегося самолета были 122 человека, также самолет перевозил 2,4 тонны груза.
По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Синоптики ВВС Мьянмы ранее сообщали, что метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая.