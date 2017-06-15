Президент Сербии уверен, что правительство не введет санкции против России

БЕЛГРАД, 15 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что правительство республики под руководством нового премьера Аны Брнабич не введет санкции в отношении России.

Ранее он выдвинул Брнабич, имеющую репутацию прозападного политика, кандидатом на пост главы правительства, что должно подтвердить голосование Скупщины (парламента) республики.

"Я надеюсь и уверен в том, что правительство Сербии не поддержит санкции в отношении Российской Федерации, такова была политика правительства, которое я возглавлял. И как президент я посоветую то же самое", — заявил в четверг Вучич.

Перед тем глава Сербии поручил кандидату в премьеры республики и его кабмину укреплять отношения с Россией, Китаем и другими государствами на пути к членству в ЕС.