Раненого под Вашингтоном конгрессмена вновь оперируют, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Раненого во время вооружённой атаки в среду конгрессмена Стива Скализа оперируют повторно, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

Сообщалось, что Скализ получил ранение в бедро, первоначально его состояние оценивалось как стабильное, но после проведенной операции оно ухудшилось до критического.

По данным издания, утром в четверг конгрессмена оперируют в третий раз, его состояние по-прежнему остается критическим. Сообщается, что в результате пулевого ранения пострадавший получил переломы костей, были повреждены внутренние органы. Скализ потерял много крови, поэтому ему были сделаны несколько переливаний крови.

В среду вечером президент США навестил конгрессмена в больнице, в четверг Трамп заявил, что Скализ "попал в беду. Но он замечательный борец, и мы надеемся, что у него все будет хорошо".