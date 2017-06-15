Шесть погибших при пожаре в Лондоне были обнаружены снаружи здания

ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Шесть из 17 погибших при пожаре в жилом доме на западе Лондона были обнаружены снаружи здания, сообщил представитель лондонской полиции Стюарт Канди.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

"Шесть погибших были найдены снаружи здания… есть существенная вероятность того, что не все жертвы пожара будут опознаны", — сказал Канди журналистам в четверг вечером.

Он отказался от прогнозов относительно того, на сколько может вырасти количество жертв.

"Я не знаю. Надеюсь, что не втрое", — сказал представитель полиции.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.