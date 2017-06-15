В Турции 23 военных приговорили к пожизненному сроку по делу о перевороте

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Суд Анкары вынес первое судебное решение по делу о попытке переворота в июле прошлого года, приговорив 23 военных к пожизненному заключению, сообщает в четверг агентство Anadolu.

Осужденным были предъявлены обвинения в попытке изменения конституционного строя и насильственном удержании главы администрации президента Турции Фахри Касырги во время попытки переворота. Они были признаны виновными в том, что поместили Касыргу в машину скорой помощи и доставили его на авиабазу Акынджи, где находился штаб мятежников.

Из 26 обвиняемых 23 были приговорены к пожизненному заключению, двое были оправданы, а бывший командир полка президентской гвардии полковник Мухсин Кутси Барыш был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

В ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.