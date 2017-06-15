Cиловики продолжают вести разведку в Донбассе с помощью БПЛА, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ведения разведки и корректировки огня у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"ВС Украины продолжают использовать БПЛА для ведения разведки и корректировки огня вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорируя минские соглашения и принятые на себя международные обязательства", — сказал представитель оборонного ведомства.

По словам Марочко, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают данную информацию. "Члены патруля миссии ОБСЕ обнаружили пролет беспилотного летательного аппарата ВСУ на высоте примерно 500 метров над подконтрольным киевскому правительству населенным пунктом Орехово, который возвращался в подразделение 93-й бригады ВСУ", — заявил он.

Марочко уточнил, что наблюдатели также зафиксировали два беспилотника в районе Станицы Луганской, двигавшихся с интервалом в пять минут вдоль реки Северский Донец, по которой в данном районе проходит линия соприкосновения.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции республики обострилась, но остается контролируемой", — добавил Марочко.