Глава Сербии поручил кандидату в премьеры укреплять отношения с Россией

БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что кандидату в премьеры республики и его кабмину предстоит укреплять отношения с Россией, Китаем и другими государствами на пути к членству в ЕС.

"Важно обеспечить дальнейшее укрепление позиции Сербии на международной арене, как на Западе, так и на Востоке, на пути европейской интеграции, что является стратегической целью Республики Сербии, так и в отношениях с Российской Федерацией, Китайской народной республикой, США, арабскими государствами и другими странами и народами нашего мира", — заявил Вучич в обращении к нации.

В рамках этого обращения он выдвинул кандидатуру министра государственного управления Аны Брнабич, имеющую репутацию прозападного политика на пост главы правительства.