Тиллерсон: ситуация в Центральной Америке напрямую затрагивает интересы США

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ситуация в странах Центральной Америки напрямую затрагивает интересы и безопасность США, заявил в четверг госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на конференции в Майами (штат Флорида).

"В рамках провозглашенной президентом (США Дональдом Трампом) политики мы стремимся повысить уровень национальной безопасности, укрепить наши границы и продвинуть экономические интересы США. Процветание Центральной Америки является ключевым компонентом в этих усилиях. То, что происходит в таких странах, как Сальвадор, Гондурас и Гватемала, напрямую затрагивает безопасность и экономические интересы США и других стран региона", — говорится в речи Тиллерсона, текст которой распространила пресс-служба госдепартамента.

Как отметил Тиллерсон, более процветающие и безопасные страны Центральной Америки "могут сделать больше для предотвращения нелегальной и опасной миграции, уничтожения международных наркокартелей и банд, а также для искоренения коррупции".

Госсекретарь также отметил, что "США продолжают усилия по созданию благоприятных условий для частных инвестиций" в регионе.