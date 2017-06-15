Тиллерсон: ситуация в Центральной Америке напрямую затрагивает интересы США

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ситуация в странах Центральной Америки напрямую затрагивает интересы и безопасность США, заявил в четверг госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на конференции в Майами (штат Флорида).
Как отметил Тиллерсон, более процветающие и безопасные страны Центральной Америки "могут сделать больше для предотвращения нелегальной и опасной миграции, уничтожения международных наркокартелей и банд, а также для искоренения коррупции".
Госсекретарь также отметил, что "США продолжают усилия по созданию благоприятных условий для частных инвестиций" в регионе.