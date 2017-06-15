В Лондоне сотни волонтеров помогают пострадавшим при пожаре в жилом доме

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Пожарные продолжают работы на месте ЧП западе Лондона, сотни волонтеров организовали сбор и распределение помощи для пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Пожар продолжается



В настоящее время от сгоревшего здания идет дым, пожарные продолжают проливать здание водой. По словам работающего на месте происшествия пожарного, работы по ликвидации возгорания продлятся еще долго.

"В середине дня (в четверг) мы немного сбавили темп, так как работам мешали порывы ветра. На высоте это затрудняет и тушение, и обследование здания. Не могу точно сказать, сколько потребуется времени на завершение (тушения), но это может занять дни", — сказал собеседник агентства.

Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько человек может пострадать при таком пожаре, посоветовав дождаться очередной пресс-конференции руководителей полиции и противопожарной службы.

"Я понимаю ваш интерес, я согласен, что есть какая-то статистика, но, во-первых, я не уполномочен делать официальные заявления для прессы, а во-вторых, работы в башне еще не закончены, осмотрены не все помещения. Поэтому информация о погибших обновляется не так быстро, как хотелось бы. Мои коллеги делают все, что могут", — добавил он.

Информации мало, помощи достаточно



На скудную информацию о погибших и о том, что именно происходит в сгоревшем доме, неоднократно жаловались пострадавшие от пожара. Многие до сих пор разыскивают близких, которых потеряли во время эвакуации.

"Мой друг жил в этой башне. Он рассказал, что кто-то поздно вечером постучал к нему в дверь и прокричал, что нужно бежать на улицу. Они с женой и детьми стали спускаться по лестнице, но из-за суматохи и паники потеряли друг друга. Он нашел сыновей, но уже второй день ничего не может узнать про жену. Не знает он и того, кто стучал к ним в дверь. Этот человек их спас", — сказал РИА Новости живущий по соседству пожилой лондонец Тарик.

По всему району расклеены объявления о поиске пропавших, в числе которых дети, взрослые и пожилые люди. Распечатанные на домашних принтерах объявления развешивают добровольцы, которые собрались на месте происшествия для помощи пострадавшим от пожара.

Местные организации и кафе предлагают всем бесплатную воду, горячие напитки. В расположенной рядом со сгоревшим домом церкви открылся пункт раздачи помощи, куда люди привозят купленные в соседних магазинах упаковки с водой, предметы гигиены, продукты.

На ступенях у входа в церковь стоят зажженные свечи, лежат цветы, детские игрушки и записки со словами сочувствия тем, кто потерял близких. В этой же церкви в 20.00 местного времени (22.00 мск) пройдет поминальная служба по жертвам пожара.

На здании расположенного рядом спортклуба визит объявление о том, что все пострадавшие при пожаре могут бесплатно пользоваться душевыми.

Рядом с ближайшей станцией метро открылся стихийный центр распределения поступающей помощи, в котором работают несколько десятков добровольцев. Они упаковывают в коробки продукты и вещи, грузят их в машины, на которых другие добровольцы развозят помощь по центрам временного размещения пострадавших.

"Сейчас у нас есть практически все. Посмотрите, люди упаковками везут воду, одеяла, детские вещи. Удивительно, но те, кто жертвует, привозят даже матрасы, зная, что людей разместили практически на полах спортзалов и общественных центров. Приятно, что привозят раскладные детские кроватки", — сказала координатор стихийного центра Тамара.

К центру под мостом практически непрерывно подъезжают частные автомобили. В свободное время люди привозят помощь или забирают уже собранные коробки, чтоб отвезти их нуждающимся в центры временного размещения, церкви и мечети.

"Конечно, сейчас никого из пострадавших тут нет — всех увезли. Но сейчас им не нужно беспокоиться о том, чтобы получить помощь, у нас есть волонтеры, которые им помогут. Сейчас им лучше сосредоточиться на поиске близких или утешении детей", — сказала собеседница агентств.

"У нас есть почти все, мы просим привозить воду, так как наступают жаркие дни, и средства гигиены. И, главное, чтобы инициатива не пошла на спад, эти люди будут долго нуждаться в нашей помощи", — сказала Тамара.

Организован на месте и сбор пожертвований.

Перспективы

Вместе с тем, к месту пожара начала прибывать строительная техника и контейнеры для оборудования строительных офисов. Власти пока не сообщают, что будет со сгоревшим зданием, однако очевидно, что после проведения расследования случившегося, дом снесут.

"Не могу говорить, у меня простой заказ на доставку груза на площадку неподалеку", — сказал РИА Новости водитель грузовика, привезшего к месту пожара контейнер.

Пожарные также отказались говорить о том, что будет со зданием, предположив лишь, что оставшуюся после пожара конструкцию едва ли удастся приспособить под жилой дом.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.