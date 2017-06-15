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В мире

В Лондоне сотни волонтеров помогают пострадавшим при пожаре в жилом доме

Сюжет:
Пожар в жилом доме в Лондоне (35)
19:3015.06.2017
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© REUTERS / Toby MelvilleПожар в центре Лондона. 14.06.2017Пожар в центре Лондона. 14.06.2017
© REUTERS / Toby Melville

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Пожарные продолжают работы на месте ЧП западе Лондона, сотни волонтеров организовали сбор и распределение помощи для пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Пожар продолжается

В настоящее время от сгоревшего здания идет дым, пожарные продолжают проливать здание водой. По словам работающего на месте происшествия пожарного, работы по ликвидации возгорания продлятся еще долго.

Пожар в жилом доме на западе Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"В середине дня (в четверг) мы немного сбавили темп, так как работам мешали порывы ветра. На высоте это затрудняет и тушение, и обследование здания. Не могу точно сказать, сколько потребуется времени на завершение (тушения), но это может занять дни", — сказал собеседник агентства.

Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько человек может пострадать при таком пожаре, посоветовав дождаться очередной пресс-конференции руководителей полиции и противопожарной службы.

"Я понимаю ваш интерес, я согласен, что есть какая-то статистика, но, во-первых, я не уполномочен делать официальные заявления для прессы, а во-вторых, работы в башне еще не закончены, осмотрены не все помещения. Поэтому информация о погибших обновляется не так быстро, как хотелось бы. Мои коллеги делают все, что могут", — добавил он.

Информации мало, помощи достаточно

На скудную информацию о погибших и о том, что именно происходит в сгоревшем доме, неоднократно жаловались пострадавшие от пожара. Многие до сих пор разыскивают близких, которых потеряли во время эвакуации.

Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Мой друг жил в этой башне. Он рассказал, что кто-то поздно вечером постучал к нему в дверь и прокричал, что нужно бежать на улицу. Они с женой и детьми стали спускаться по лестнице, но из-за суматохи и паники потеряли друг друга. Он нашел сыновей, но уже второй день ничего не может узнать про жену. Не знает он и того, кто стучал к ним в дверь. Этот человек их спас", — сказал РИА Новости живущий по соседству пожилой лондонец Тарик.

По всему району расклеены объявления о поиске пропавших, в числе которых дети, взрослые и пожилые люди. Распечатанные на домашних принтерах объявления развешивают добровольцы, которые собрались на месте происшествия для помощи пострадавшим от пожара.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
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Местные организации и кафе предлагают всем бесплатную воду, горячие напитки. В расположенной рядом со сгоревшим домом церкви открылся пункт раздачи помощи, куда люди привозят купленные в соседних магазинах упаковки с водой, предметы гигиены, продукты.

На ступенях у входа в церковь стоят зажженные свечи, лежат цветы, детские игрушки и записки со словами сочувствия тем, кто потерял близких. В этой же церкви в 20.00 местного времени (22.00 мск) пройдет поминальная служба по жертвам пожара.

На здании расположенного рядом спортклуба визит объявление о том, что все пострадавшие при пожаре могут бесплатно пользоваться душевыми.

Рядом с ближайшей станцией метро открылся стихийный центр распределения поступающей помощи, в котором работают несколько десятков добровольцев. Они упаковывают в коробки продукты и вещи, грузят их в машины, на которых другие добровольцы развозят помощь по центрам временного размещения пострадавших.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
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"Сейчас у нас есть практически все. Посмотрите, люди упаковками везут воду, одеяла, детские вещи. Удивительно, но те, кто жертвует, привозят даже матрасы, зная, что людей разместили практически на полах спортзалов и общественных центров. Приятно, что привозят раскладные детские кроватки", — сказала координатор стихийного центра Тамара.

К центру под мостом практически непрерывно подъезжают частные автомобили. В свободное время люди привозят помощь или забирают уже собранные коробки, чтоб отвезти их нуждающимся в центры временного размещения, церкви и мечети.

"Конечно, сейчас никого из пострадавших тут нет — всех увезли. Но сейчас им не нужно беспокоиться о том, чтобы получить помощь, у нас есть волонтеры, которые им помогут. Сейчас им лучше сосредоточиться на поиске близких или утешении детей", — сказала собеседница агентств.

"У нас есть почти все, мы просим привозить воду, так как наступают жаркие дни, и средства гигиены. И, главное, чтобы инициатива не пошла на спад, эти люди будут долго нуждаться в нашей помощи", — сказала Тамара.

Организован на месте и сбор пожертвований.

Перспективы

Вместе с тем, к месту пожара начала прибывать строительная техника и контейнеры для оборудования строительных офисов. Власти пока не сообщают, что будет со сгоревшим зданием, однако очевидно, что после проведения расследования случившегося, дом снесут.

"Не могу говорить, у меня простой заказ на доставку груза на площадку неподалеку", — сказал РИА Новости водитель грузовика, привезшего к месту пожара контейнер.

Пожарные также отказались говорить о том, что будет со зданием, предположив лишь, что оставшуюся после пожара конструкцию едва ли удастся приспособить под жилой дом.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.

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© Ruptly
Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне
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