Сенат США завершил процедуру одобрения законопроекта по санкциям против РФ

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Сенат конгресса США завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России и Ирана, свидетельствуют результаты голосования.

Ранее сенат включил поправку о санкциях против России в законопроект по иранским санкциям. Чтобы законопроект стал законом, его должна одобрить палата представителей и подписать президент США.

За законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое были против. Против были сенаторы Берни Сандерс и Пол Рэнд, но при этом Сандерс проголосовал за включение санкций против России в законопроект по Ирану, а сам законопроект не поддержал.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Сенат также одобрил поправку, которая оговаривает, что сотрудничество с Россией по линии НАСА не подпадает под действие санкций. Другая поправка к законопроекту подтверждает поддержку НАТО.

Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Законопроект поддержали сенаторы от обеих партий. "Это великий момент в истории сената, так он и должен функционировать в отношении внешней политики", — заявил сенатор Боб Коркер. "Этот законопроект противостоит агрессии России и Ирана", — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике. Ранее Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к обсуждению в сенате США возможности ужесточения санкций против России.