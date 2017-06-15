Вучич предложил на пост премьера Сербии кандидатуру прозападного политика

БЕЛГРАД, 15 июня — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил на должность главы правительства министра государственного управления и местного самоуправления Ану Брнабич.

В обращении к гражданам Вучич отметил, что Брнабич предстоит "обеспечить дальнейшее укрепление позиции Сербии на международной арене, как на Западе, так и на Востоке, на пути европейской интеграции". Кроме того, среди задач, стоящих перед правительством, — развитие отношений с Россией, США и другими странами мира.

Брнабич имеет репутацию проевропейского политика и не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, о которой сообщила тогдашнему премьеру Вучичу при формировании правительства по итогам прошедших в апреле 2016 года парламентских выборов. Сам Вучич тогда заявил, "это не представляет проблемы".

Кандидатуру нового премьера еще должен утвердить парламент простым большинством.

Брнабич предстоит возглавить 15-ый кабинет министров от перехода Югославии на многопартийную систему в 1990 году. За ее кандидатуру должно проголосовать большинство из 250 депутатов, при этом правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Вучича принадлежит 131 мандат, а их партнерам по коалиции из Социалистической партии Сербии (СПС) Дачича — 29. Еще около десяти мандатов принадлежат также вошедшим в коалицию партиям нацменьшинств, что практически делает голосование формальным. После избрания новый премьер и члены кабмина торжественно принесут присягу.

Брнабич родилась в 1975 году в Белграде. Имеет диплом MBA университета Халла в Великобритании, свыше десяти лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии.

Будущая глава правительства много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году.