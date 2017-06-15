Суд в Киеве подтвердил отмену запрета на ввоз и вывоз вещей из Крыма

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Административный апелляционный суд Киева подтвердил, что введенное правительством ограничение на ввоз и вывоз вещей из Крыма незаконно, и отменил это решение, сообщил в четверг юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко.

Ранее Окружной административный суд Киева по иску правозащитников отменил ограничение на ввоз и вывоз вещей из Крыма, правительство обжаловало это решение.

"Признать незаконным и недействительным пункт 1 постановления №1035 ("Об ограничении поставок отдельных товаров и услуг с временно оккупированной территории на Украину" — ред.)", — написал Тимочко на своей странице в Facebook, цитируя судебное определение.

Украина с января 2016 года прекратила товарооборот с Крымом, были запрещены поставки всех товаров, работ и услуг. Ограничение также распространялось на большинство личных вещей граждан. Запрет не касался социально значимых продуктов. К ним украинское правительство отнесло хлеб, молоко, макароны и сало. Также на Украину по-прежнему могут осуществляться поставки "стратегически важных товаров для экономики и безопасности страны". Украинский кабмин утвердил постановление о запрете поставок в Крым большинства товаров 17 декабря 2015 года.