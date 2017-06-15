В Киеве сообщили о подготовке законопроекта по возвращению Донбасса

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей", эксперты в целом одобрили его концепцию.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

Как сообщается в четверг на сайте СНБО, в аппарате ведомства состоялось заседание круглого стола, во время которого обсуждался этот законопроект.

В обсуждении приняли участие эксперты, специализирующиеся на внешнеполитических, оборонных вопросах и сфере безопасности, а также представители органов государственной власти.

"По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии концепция закона в целом была поддержана", — сообщила пресс-служба СНБО.

Как подчеркнул Литвиненко, "одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент".