Российским дипломатам запретили бесплатно ходить на пляжи в штате Нью-Йорк

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти города Ойстер Бэй в штате Нью-Йорк лишили российских дипломатов и их семей права на бесплатный проход на пляжи города, они обладали этой привилегией несколько десятилетий, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, мэр города Джо Саладино заявил, что дипломаты из Москвы, работающие в ООН, должны платить за вход на пляж так же, как и остальные жители.

Агентство утверждает, что дипломаты ООН пользуются подобными привилегиями уже несколько десятилетий.

Часть российских дипломатов жили в особняке на острове Лонг-Айленд, недалеко от города Нью-Йорк, где находятся генеральное консульство России и постоянное представительство страны при ООН.

В декабре 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы в рамках санкций закрыла два жилых комплекса, которые являются дипломатической собственностью России. Один из них – особняк на Лонг-Айленде.

При этом Саладино утверждает, что его решение не связано с какими-либо действиями властей США.