В Госдепе рассказали о сделке по продаже истребителей Катару

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Заключенная в минувшую среду Катаром сделка с США о приобретении истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов была одобрена еще в ноябре прошлого года, сообщил в четверг РИА Новости представитель американского госдепартамента.

"Да, это так", — сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли это той самой сделкой, которую госдепартамент одобрил в ноябре.

Общая сумма одобренной в ноябре сделки составляла 21,1 миллиарда долларов. "Она была реализована частично, поскольку это то, чего хотел Катар", — сказал представитель госдепа.

По данным агентства Блумберг, речь идет о покупке 36 истребителей.

В ноябре 2016 года стало известно, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Катару партии из 72 истребителей четвертого поколения F-15QA на общую сумму 21,1 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп 9 июня обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить этому конец.

Ранее в июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.