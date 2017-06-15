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В мире

США нам не враги: Путин рассказал о российских внешнеполитических планах

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (210)
18:0415.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия не считает Америку врагом и готова к конструктивному сотрудничеству, ВКС РФ останутся в Сирии, но планируют в будущем ограничить свое присутствие базами в Хмеймиме и Тартусе, а сирийскую армию будут поддерживать "при необходимости". Таковы основные внешнеполитические тезисы, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" с гражданами страны. В целом, российский лидер подтвердил позицию РФ по международным вопросам – сенсационных заявлений не прозвучало.

Договорились однажды — договорятся снова

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Прямая линия с Владимиром Путиным" завершилась вопросами о преемнике
Среди всех международных проблем россиян больше всего волновали перспективы диалога Москвы и Вашингтона, которые, по признанию обеих сторон, в настоящее время находятся на самом низком уровне со времен "холодной войны". А ведь первый личный контакт лидеров двух стран с большой долей вероятности произойдёт уже менее, чем через месяц – в июле "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

В США, по словам российского лидера, действительно развивается русофобия. "Мы знаем, что в Соединенных Штатах у нас очень много друзей. Мне об этом говорили американские коллеги, да и опросы общественного мнения, во всяком случае, месячной давности, говорят о том, что у нас много там друзей. Правда, к сожалению, такая истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения", — признает Путин.

Так, США "необоснованно", "на голом месте" продолжают ужесточать санкции против РФ, и даже если бы, по замечанию президента, не было бы Крыма, американцы "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России".

Вот уже более полугода заявляя о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, американские спецслужбы, напомнил Путин, никак не подкрепляют свои утверждения доказательствами, зато сами активно пытаются изменить положение дел в различных точках планеты.

"А вот постоянная американская пропаганда, постоянная подпитка НПО, ориентированных на США, причем выделяются прямые деньги на это. Это что, не влияние на наши умы и не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в ходе избирательной кампании? Да из года в год это продолжается. Возьмите глобус, крутаните, пальцем тыкните в любое место, там — американские интересы и там точно их вмешательство. Я это знаю из разговоров практически со всеми руководителями государств. Просто они не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит", — пояснил Путин.

Подобные тенденции в США, по мнению президента, являются результатом внутриполитической борьбы в стране, и "с этим мы ничего не можем сделать". Тем не менее, "обмениваться колкостями" в данном случае, по мнению Путина, "самый плохой путь, потому что тогда мы вообще ни о чем не договоримся". В любом случае, Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном, подчеркнул он. Тем более, что областей для сотрудничества масса, да и позитивные прецеденты есть: в частности, по словам Путина, страны могут работать сообща по Сирии.

Вид на Собор Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Метод, который не работает: история антироссийских санкций
"Всем хорошо известно, кстати говоря, вместе с Соединенными Штатами работали над решением иранской ядерной программы, но все-таки — договорились? Договорились! Значит, есть позитивный пример нашего сотрудничества ", — уверен президент.

Кроме того, Путин считает, что РФ и США могут эффективно сотрудничать и в вопросах контроля за нераспространением оружия массового уничтожения. "Чрезвычайно важная сфера, очень важная. Это касается не только северокорейской проблемы, но и других регионов", — добавил он.

А что касается санкций – как американских, так и ЕС и ряда других стран – то Россия их будет снимать, как только зарубежные партнеры сами от них откажутся, заверил российский лидер.

Тем не менее, Путин пояснил, что в связи с близким нахождением атомных подлодок США к границам России, Москва должна обеспечить в арктическом регионе систему контроля запуска ракет. "Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит", — отметил президент. "Мы должны этот берег защитить соответствующим образом, пограничную охрану обеспечить", — подчеркнул глава государства.

Хиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Путин: проигравшим выборы в США надо было извиниться перед избирателями
В любом случае, отметил Путин, российские граждане Америку своим врагом не считают. "Я могу сказать, как сегодняшний глава российского государства. Я знаю настроения наших людей. Мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками", — напомнил он.

В Сирии останемся, но точечно

Российский президент ответил на вопросы и о дальнейших планах в Сирии, где военнослужащие РФ уже почти два года борются с террористами. Так, российские военные, по его словам, в будущем будут дислоцироваться в Сирии только в Тартусе и Хмеймиме – постоянных базах РФ, а поддерживать сирийскую армию будут "при необходимости".

"Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти на расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, и на Хмеймиме, аэропорт в Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Постпред Украины при СЕ прокомментировал слова Путина про Порошенко
Кроме того, Москва, по его словам, собирается наладить и "мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта".

В целом же, можно констатировать, что военная операция в Сирии принесла "огромную пользу российскому оборонно-промышленному комплексу". "Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие, работающее, но когда посмотрели и увидели, как они работают в боевых условиях — это другая история совершенно", — сказал Путин.

Друзья на Украине

Интересовало россиян и будущее отношений с Украиной, на востоке которой уже более трех лет продолжаются боевые действия. Развивая тезис о том, что Россия в дела других стран не вмешивается, Путин заявил, что подобной политики Москва придерживается и по отношению к Киеву. Российский президент подчеркнул, что у РФ на Украине много друзей. Среди них он выделил лидера общественного движения "Украинский выбор" и представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

"Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник незалежности Украины", — сказал Путин, добавив, что Медведчук "при этом выступает за очень добрые отношения с Россией".

"Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности. И считает, что кооперация в экономической сфере (между РФ и Украиной) не только возможна, но и целесообразна… Он не одинок", — отметил президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия и США заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин
В целом, Россия, по его словам, будет анализировать положение дел в Донбассе, чтобы в итоге "своевременно принять решение, которое будет адекватно складывающейся ситуации".

Нет причин волноваться

Комментируя высказывания Путина об отношениях с США и о внутриполитической обстановке в этой стране, доцент МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Михаил Троицкий отметил некоторый "контраст между прежними отказами комментировать внутреннюю политику других стран, что было характерно для президента Путина и сотрудников его администрации, и тем, что сейчас президент даже называет близорукими, по-моему, даже врагами своей страны тех людей, которые подозревают президента Трампа в каких-то связях с Россией".

Президент США в настоящее время находится под серьезным давлением со стороны своих противников в американском истеблишменте. Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер ведет расследование против самого Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией". Их опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил, что россияне не считают США врагом
Говоря о возможности нового витка гонки вооружений в связи с ситуацией вокруг приближения подводных лодок США к российским границам, бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский отметил, что волноваться об этом нет необходимости.

"Путин не о гонке вооружений говорит, он говорит о системе СПРН (системе предупреждения о ракетном нападении – ред.). У нас по всему контуру сейчас система СПРН установлена, все направления закрыты, в том числе и арктическое, поэтому не вижу никаких проблем в плане какой-то гонки (вооружений)", — сказал он РИА Новости.

"У них (США – ред.) есть планы, у них будет 12 лодок таких. Но у нас тоже такие же планы – тоже 12 лодок. Поэтому не вижу здесь никаких проблем", — подчеркнул эксперт.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Победа 1945-2017
Ну, всем понятно, что это такой дипломатичный троллинг.
18:06
15.06.2017
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