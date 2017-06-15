Пассажир подал иск на авиакомпанию United Airlines на миллион долларов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пожилой пассажир подал иск на авиакомпанию United Airlines на сумму 1 миллион долларов из-за того, что сотрудник толкнул, высмеял и оскорбил его, сообщает телеканал KPRC 2.
По информации телеканала, во вторник в сети появилось видео, на котором сотрудник авиакомпании толкнул Тигнера на пол во время спора перед билетной кассой компании. Мужчина ударился головой и лежал без движения в течение нескольких минут.
"Он лежал без движения несколько минут. Ни один сотрудник не подошел, чтобы проверить как он", — отметил Хоук.
Инцидент произошел около двух лет назад в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша в Техасе, но пострадавший подал иск на авиакомпанию, Анастасия и еще одного сотрудника только на прошлой неделе.
Ранее девятого апреля работники службы безопасности насильно вытащили из самолета United Airlines пассажира Дэвида Дао. Авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем на нем было мест, а Дао отказался добровольно покинуть самолет.
По заявлению юристов, Дао получил сотрясение мозга и перелом носа, а также потерял два передних зуба. United урегулировала возможный иск в досудебном порядке, сумма компенсации пассажиру не разглашается. Инцидент, снятый на видео одним из пассажиров, получил широкую огласку и привел к падению капитализации United на бирже.