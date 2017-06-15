Пассажир подал иск на авиакомпанию United Airlines на миллион долларов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пожилой пассажир подал иск на авиакомпанию United Airlines на сумму 1 миллион долларов из-за того, что сотрудник толкнул, высмеял и оскорбил его, сообщает телеканал KPRC 2.

По словам адвоката 71-летнего пассажира Рональда Тигнера Уильяма Хоука (William Hoke), пассажир попросил на кассе новый авиабилет взамен испорченного. В ответ сотрудник авиакомпании Алехандро Анастасия высмеял и оскорбил его.

По информации телеканала, во вторник в сети появилось видео, на котором сотрудник авиакомпании толкнул Тигнера на пол во время спора перед билетной кассой компании. Мужчина ударился головой и лежал без движения в течение нескольких минут.

"Он лежал без движения несколько минут. Ни один сотрудник не подошел, чтобы проверить как он", — отметил Хоук.

Инцидент произошел около двух лет назад в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша в Техасе, но пострадавший подал иск на авиакомпанию, Анастасия и еще одного сотрудника только на прошлой неделе.

После инцидента сотрудника авиакомпании уволили. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений пожилому человеку, потребовали с него штраф и письмо с извинениями. Также он должен будет посещать курсы по управлению гневом. В среду авиакомпания позвонила адвокату Тигнера и принесла свои извинения.

Ранее девятого апреля работники службы безопасности насильно вытащили из самолета United Airlines пассажира Дэвида Дао. Авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем на нем было мест, а Дао отказался добровольно покинуть самолет.

По заявлению юристов, Дао получил сотрясение мозга и перелом носа, а также потерял два передних зуба. United урегулировала возможный иск в досудебном порядке, сумма компенсации пассажиру не разглашается. Инцидент, снятый на видео одним из пассажиров, получил широкую огласку и привел к падению капитализации United на бирже.