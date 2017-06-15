Путин заявил, что Россия будет анализировать ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия будет анализировать ситуацию в Донбассе, чтобы в итоге принять правильное решение, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что проблемы там (в Донбассе) не уменьшались, а отчасти нарастают. Мы будем анализировать эту ситуацию для того, чтобы своевременно принять решение, которое будет адекватно складывающейся ситуации", — сказал Путин.

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