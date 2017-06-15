Чавушоглу посетит Кувейт и Эр-Рияд для урегулирования катарского кризиса

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что намерен в ближайшие дни посетить Кувейт и Саудовскую Аравию в поисках путей разрешения катарского кризиса.

Глава МИД Турции заявил, что направится в Кувейт после своего визита в Катар в среду. "Я также планирую побывать в Саудовской Аравии. Цель Анкары ясна — внести вклад в урегулирование кризиса вокруг Катара", — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu. © РИА Новости / Денисов Антон Катар купит у США истребители F-15 на 12 миллиардов долларов

По его словам, Турция не делает различий между странами Персидского залива. Министр напомнил, что власти Турции неоднократно выражали сожаление по поводу последних событий в этом регионе.

Утверждения о том, что Катар поддерживает Иран, в корне неверны, отметил Чавушоглу. "Наибольшее противодействие политике Тегерана в регионе оказывают как раз Саудовская Аравия, Турция и Катар", — сказал турецкий министр.

В качестве примера он привел конфликт в Йемене. "Разве Катар выступил против, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией приняла решение начать операцию против проиранских сил? Власти Катара не раз выступали с жесткой критикой в адрес Тегерана и на международной арене", — отметил Чавушоглу.

По его словам, в отличие от Катара, ряд стран Персидского залива и Египет не раз открыто поддерживали позицию России и Ирана, что в итоге "могло подтолкнуть Доху к сближению с Тегераном".

Чавушоглу также отметил, что Турция не рассматривает египетскую организацию "Братья-мусульмане" и палестинское движение ХАМАС в качестве террористических. "Анкара не станет поддерживать ни одну группировку, совершающую теракты", — добавил министр.

Cаудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Чавушоглу ранее заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.