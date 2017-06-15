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В мире

Берлин и Вена осудили проект новых санкций США против российского ТЭК

Сюжет:
Санкции в отношении России (5929)
16:0415.06.2017
(обновлено: 16:44 15.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТруба газопровода. Архивное фотоТруба газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США в отношении российского ТЭК. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном немецким внешнеполитическим ведомством.

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мнение: авторы поправки по санкциям США против РФ смешали все в одну кучу
В документе говорится, что Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине и что совместные действия находятся в общих интересах.

"Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", — заявляют Габриэль и Керн.

Как отмечают политики, в американском законопроекте "описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США".

Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

"Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2", с Россией или финансируют их, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", — отмечается в заявлении.

Флаг компании Shell. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
В Shell рассказали об инвестициях в "Северный поток-2" в условиях санкций
В документе подчеркивается, что "речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест". Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выражают "решительную поддержку усилий госдепартамента США, направленных на изменение этого законопроекта".

Накануне американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

В частности, предполагается, что под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, а также информационную поддержку.

При этом США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Bob Marley
плюс новости ставить не буду, т.к. эти господа осудили США исключительно по причине внутренних разногласий США и ЕС, а не потому что Россия им друг. Надеюсь наши чинуши в реверансах не начнут распылятся перед ними
16:08
15.06.2017
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Кукурузный Дирижабль
Боятся без газа остаться.... так бы хрен рты открыли бы. Обычно немцы самые первые подлаивают амерам. А тут не нужен американский сжиженный газ в 3дорого, нужен российский дешёвый, так ещё на блюдечке все подать. Вассалы одупляют в тихую или это разовая акция?)
16:14
15.06.2017
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