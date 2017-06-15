Берлин и Вена осудили проект новых санкций США против российского ТЭК

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США в отношении российского ТЭК. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном немецким внешнеполитическим ведомством.

В документе говорится, что Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине и что совместные действия находятся в общих интересах.

"Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", — заявляют Габриэль и Керн.

Как отмечают политики, в американском законопроекте "описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США".

Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

"Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2", с Россией или финансируют их, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", — отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что "речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест". Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выражают "решительную поддержку усилий госдепартамента США, направленных на изменение этого законопроекта".

Накануне американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

В частности, предполагается, что под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, а также информационную поддержку.

При этом США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>