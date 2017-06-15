ООН: армия США совершает массовые убийства в Сирии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Независимая международная комиссия по расследованиям в Сирии, входящая в структуру ООН, обвинила США и их союзников в совершении массовых убийств в Сирии. По сведениям главы комитета Паулу Сержиу Пинейру, бомбардировки районов, прилегающих к самопровозглашенной столице ИГ* Ракке, привели к гибели сотен мирных жителей, вынужденных жить под властью джихадистов. Заместитель Пинейру Карен Абузайд уточняет цифру человеческих потерь: погибло 300 человек. Две трети погибших — жертвы авиаудара по населенному пункту Мансура.

© AP Photo / APTV Военные США занимают позиции в деревне Дарбасия, Сирия © AP Photo / APTV Военные США занимают позиции в деревне Дарбасия, Сирия

Горе в пустыне

Боевая операция США и их союзников продолжается в Сирии и Ираке с лета 2014 года, когда Вашингтон объявил войну группировке ИГ*. С весны 2017 года американские военные оказывают поддержку группам объединенной курдско-арабской милиции, наступающим на столицу ИГ* — Ракку. Помощь США предполагает расчистку пути для продвигающихся войск. Освобождая дорогу ополченцам, 21 марта 2017 года американцы разбомбили Мансуру. Жертвами налета, в ходе которого под удар попала школа, стали 200 человек.

По сведениям Карена Абузайда, здание образовательного учреждения временно использовалось для размещения беженцев, прибывших из Пальмиры. Ранее сообщалось, что бомбардировка Мансуры унесла жизни 40 человек, но проверка показала, что информация была неполной. Сорок девять человек погибло при бомбардировке другого населенного пункта — Ад-Джинны, сообщает Абузайд.

По сведениям комиссии ООН, бомбардировки окрестностей Ракки привели к массовому исходу местных жителей. Территории, попавшие под обстрел, покинули приблизительно 160 тысяч человек, присоединившихся к пяти миллионам других сирийских беженцев. "Борьба с терроризмом, которая является твердой необходимостью, не должна осуществляться за счет мирных жителей, которые против своей воли живут на территориях, где присутствует ИГ*", — говорит глава комиссии Пинейру.

Сирия в море насилия

Заявление представителей ООН прозвучало на фоне продолжающегося разбирательства вокруг применения США в Сирии фосфорных боеприпасов. Использование этого вида боевой техники разрешается международными конвенциями в случае, если его целью не являются люди. Пентагон сообщает о сбросе фосфорных бомб в ненаселенных районах. Несмотря на это, правозащитная организация Human Rights Watch выражает озабоченность, что снаряды, способные вызывать возгорания, могут привести к дополнительным жертвам в ходе конфликта.

Бомбардировки сирийской территории сопровождаются протестами со стороны Дамаска. Арабская страна напоминает, что не предоставляла США права вести боевые операции на своей территории, а также то, что война США против ИГ* продолжается и без мандата со стороны ООН. В июне 2017 года посол Сирии в Женеве Хуссам-ад-Дин Аала заявил о гибели 30 мирных жителей в результате американской бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор.

Американские военные пока не комментируют данные комиссии Пинейру. Согласно официальным данным Пентагона, бомбардировки сирийской территории за три истекших года привели к гибели 350 мирных жителей. Правозащитная организация Airwars, базирующаяся в Великобритании, увеличивает эту цифру до 3800 человек.

Информационные бомбардировки

Любопытна хронология событий в Сирии на рубеже марта и апреля 2017 года. К этому времени относится атака на мирных жителей города Хан-Шейхун, в совершении которой США обвинили власти Сирии. Жертвами нападения тогда стали 89 человек. За две недели до этого американские военные разбомбили Мансуру: погибло 200 мирных жителей. Полная информация об этой трагедии долгое время оставалась недоступной. Последствия атаки на Хан-Шейхун, напротив, раскручивались ведущими мировыми СМИ. Если бы данные о бомбежке Мансуры появились раньше, это кардинально изменило бы информационную картину.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.