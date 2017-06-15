Власти проведут публичное независимое расследование причин пожара в Лондоне

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании намерены провести публичное независимое расследование причин беспрецедентного пожара в жилом многоэтажном доме на западе Лондона, заявила премьер-министр Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News.

Ранее в четверг глава правительства посетила место трагедии, пообщалась с представителями экстренных служб и полицией.

"Люди хотят получить ответы, и это абсолютно правильно, и именно поэтому я сегодня отдаю указание начать полное общественное расследование этой катастрофы. Мы должны знать, что произошло, нам нужно объяснение", — сказала она.

Ранее в четверг мэр Лондона также сообщил, что требует начать всеобъемлющее и независимое расследование трагедии. Результаты расследования градоначальник намерен получить до конца лета.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.