В Совфеде предупредили Киев о рисках невыполнения Минских соглашений

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев, блокируя минские договоренности, может вынудить Донбасс пойти по пути объявления независимости, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В ходе прямой "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Глава госдепа США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то структуры помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей.

Джабаров не исключает, что, возможно, есть какие-то другие варианты разрешения мирным путем ситуации на юго-востоке Украины, и считает, что в этом вопросе США и Россия должны искать "точки соприкосновения".

Он подчеркнул, что, "если этот вопрос не разрешится, американцы должны понимать, что Юго-Восток вообще отойдет от Украины, как Южная Осетия и Абхазия в свое время, объявит о своей независимости".

Парламентарий подчеркнул, что "Киев подталкивает Донбасс к такому решению, а немцы и французы показывают свою неспособность оказывать давление на украинские власти в плане выполнения минских соглашений".