СМИ: конгрессмены получали угрозы до и после нападения в Виргинии

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Многие члены конгресса США получали угрозы в свой адрес до и после стрельбы в ходе игры в бейсбол в Виргинии, сообщает портал Buzzfeed.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. По данным медиков, состояние Скализа оценивается как критическое.

Как передает портал со ссылкой на конгрессмена от штата Калифорния Нанетт Диас Барраган, многие представители демократов сообщили о том, что после стрельбы получили звонки с угрозами. По словам Барраган, несколько демократов получили звонки на личные телефоны.

Также два других демократа сообщили о том, что в ходе брифинга по безопасности члены Демократической партии пришли к соглашению о том, что в последние недели и месяцы количество звонков с угрозами увеличилось. Сообщается, что среди тех, кому поступали угрозы, оказалась лидер демократов в палате представителей конгресса США Ненси Пелоси.

По данным портала, один из членов Республиканской партии получил множество угроз до стрельбы в Виргинии, после чего сообщил о них в полицию.

Сообщается также, что ежегодный матч между демократами и республиканцами из Конгресса состоится в четверг, несмотря на произошедшую стрельбу. Меры безопасности на мероприятии будут усилены.