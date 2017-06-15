Россия и США заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия и США крайне заинтересованы в нормализации отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уверяю вас, что в России очень много людей, которые с большим уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что наши отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние, в чем мы крайне заинтересованы — и мы, и Соединенные Штаты",- сказал Путин в ходе "прямой линии".

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