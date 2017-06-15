Власти на востоке Ливии призвали разорвать сделки по нефти с Катаром

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ливийское временное правительство, правящее на востоке страны, призвало Национальную нефтяную компанию (NOC) разорвать сделки с компаниями, связанными с Катаром, сообщается на сайте правительства.

Как отмечается в заявлении, направленном руководству NOC в Триполи, необходимо прекратить действие договора со швейцарским трейдером Glencore, в котором Катар имеет долю. По договору компания имела эксклюзивное право на экспорт сырой нефти с двух месторождений через ливийский порт аль-Харика.

"Подтверждается необходимость не экспортировать нефть компаниям, сотрудничающим с Катаром или в которых Катар имеет долю, так как это государство поддерживает терроризм в Ливии", — говорится в заявлении.

Временное правительство отметило, что нефтяная компания в Бенгази и другие также срочно уведомлены о прекращении всех контрактов с Glencore и другими компаниями, в которых участвует катарский капитал.

"В отношении тех, кто воспротивится этому, будут применяться законные меры, так как это затрагивает национальную безопасность ливийского государства", — отметил глава правительства Абдалла ат-Тани.

Ливийское временное правительство в начале июня присоединилось к ряду арабских стран, разорвавших дипотношения с Катаром. Противоборствующие власти в Триполи аналогичного решения не приняли.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.

В декабре 2016 года консорциум Glencore и суверенного фонда Катара купил 19,5% акций российской компании "Роснефть".