WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов ЦРУ о кибершпионаже

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "Пандемия" (Pandemic) был опубликован 1 июня.

Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Цветение вишни" (CherryBlossom). Программа позволяет отслеживать интернет-активность пользователей, подключенных к беспроводному роутеру Wi-Fi. Зараженное устройство может "внедрять" вредоносный контент в общий поток данных, а затем использовать имеющиеся уязвимости в приложениях или операционной системе на компьютере пользователей.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).