Путин рассказал о влиянии американской пропаганды на Россию

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

ПОСТОЯННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПРОПАГАНДА И ПОДПИТКА НКО ИЗ ГОДА В ГОД ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЮ — ПУТИН

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