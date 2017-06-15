Путин заявил о готовности предоставить Коми политическое убежище

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: РОССИЯ ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ УБЕЖИЩЕ И ЭКС-ГЛАВЕ ФБР КОМИ, ЕСЛИ ЕГО НАЧНУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ В США

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