Британцы направили около 700 тысяч фунтов в помощь пострадавшим при пожаре

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Великобритании собрали около 700 тысяч фунтов, которые будут направлены на поддержку пострадавших при пожаре в высотном жилом доме на западе Лондона, сообщает издание Evening Standard, которое выступило учредителем специального фонда для помощи пострадавшим.

По даннам издания, пожертвования приходят в фонд "каждую секунду" как от рядовых граждан, так и от британских компаний. Самую крупную сумму на данный момент внесла сеть кафе Pret а Manger, направив 100 тысяч фунтов стерлингов в фонд.

Свою лепту внесли Принц Уильям с герцогиней кембриджской Кейт, а также принц Гарри. Как отмечает газета, члены королевской семьи, которые проживают в районе Кенсингтон, расположенном по соседству с Северным Кенсингтоном, где произошел пожар, стали одними из первых, кто сделал пожертвование.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.