Путин: на Украине могут встать вопросы гигиены из-за снижения уровня жизни

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера из-за снижения уровня жизни в стране.

Комментируя ситуацию на Украине, российский президент заметил, что за последние несколько лет средний уровень заработной платы в стране снизился с примерно 450-460 долларов в месяц до 251 доллара, при этом стоимость газа на Украине выросла как минимум в три раза, а для населения еще больше.

"Горячая и холодная вода выросла, соответственно, на 200%, пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Там насчет того, кто там умывается, где и сколько, будет большой вопрос",- заявил Путин.

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