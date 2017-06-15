Во Франции вора, пытавшегося вскрыть кассу ресторана, заперли в туалете

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Владелец ресторана во французском городе Бордо, увидевший грабителя, который пытался вскрыть кассу, запер его в туалете до приезда полиции, сообщило в четверг издание Sud Ouest. В Британии владелец кафе отбился от грабителей с мачете табуреткой

Инцидент произошел в минувшие выходные. По информации издания, владелец ресторана открыл утром в субботу свое заведение и отправился за покупками в магазин по соседству, не заперев дверь. Вернувшись, он увидел мужчину, который пытался вскрыть кассу и забрал пачку сигарет, лежавшую на барной стойке.

Не растерявшись, ресторатор запер злоумышленника в туалете и стал дожидаться приезда полиции, отмечается в сообщении.

Грабитель, которым оказался 36-летний бездомный, был задержан. Ему придется предстать перед судом.