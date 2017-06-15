Премьер Австралии сожалеет, что его пародия на Трампа просочилась в СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл огорчен тем, что запись его речи, где он пародировал президента США Дональда Трампа, просочилась в медиа; политик заверил, что целью его шутки был он сам, а не американский лидер, пишет газета Courier Mail.

В ходе ежегодного зимнего бала в парламенте австралийский премьер пошутил насчет своей встречи с Трампом, состоявшейся в Нью-Йорке в прошлом месяце и ставшей его первой личной встречей с новым американским президентом.

"Мы побеждаем в опросах. Мы побеждаем! Не в фейковых опросах. Это те, в которых мы не побеждаем. Мы побеждаем в реальных опросах. Знаете, онлайн-опросы. В них так легко одержать победу. У меня есть тот российский парень", — сказал Тернбулл, пытаясь изобразить Трампа и делая отсылку к обвинениям о "вмешательстве в американские выборы", звучавшим в адрес России.

Премьер заявил, что прозвучавшие слова были "беззаботны и неофициальны", и пошутил, что на балу в следующем году он будет зачитывать исключительно выдержки из бюджета.

Посольство США в Канберре сообщило, что отнеслось к высказыванию Тернбулла с юмором.

"Мы понимаем, что мероприятие, прошедшее прошлой ночью, похоже на наш ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Мы относимся к этому с юмором, который подразумевался", — заявили в посольстве.

Отмечается, что политики в ходе мероприятия разговаривали друг с другом свободно, будучи уверенными, что их слова не подлежат записи. "Комитет бала разочарован тем, что некоторые гости не исполнили просьбу о неразглашении", — сообщил президент парламентской пресс-галереи страны.