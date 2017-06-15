В цитате Лермонтова говорится и о регионах нынешней Украины, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Михаил Лермонтов в строках, процитированных президентом Украины Петром Порошенко, говорит и о тех регионах, которые сейчас называются Украиной: так что особо нос нечего задирать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

Путин в ходе прямой линии в четверг напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 году, когда ехал на Кавказ в действующую армию; "он был офицер и защищал интересы своего отечества, был храбрый офицер".

"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", — подчеркнул президент РФ.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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