Путин посоветовал Порошенко закрыть офшоры, если он "хочет быть европейцем"

ПУТИН О ПОРОШЕНКО: ЕСЛИ КТО-ТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЕВРОПЕЙЦЕМ, ТО ПУСТЬ СВОИ СЧЕТА В ОФШОРАХ СНАЧАЛА ЗАКРОЕТ, А ПОТОМ ГОВОРИТ О БЛАГЕ НАРОДА

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