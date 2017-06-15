Путин похвалил Порошенко за интерес к русской литературе

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ЦИТИРОВАНИИ ПОРОШЕНКО ЛЕРМОНТОВА: ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОН ИНТЕРЕСУЕТСЯ РУССКОЙ КЛАССИКОЙ

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