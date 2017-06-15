Путин назвал Медведчука горячим сторонником независимости Украины

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О МЕДВЕДЧУКЕ: ОН ГОРЯЧИЙ СТОРОННИК НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛИСТ, НО ПРИ ЭТОМ ЗА ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ, И В ЭТОМ ОН НЕ ОДИНОК

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