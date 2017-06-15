Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент (ЕП) в четверг принял окончательное решение лишить депутатской неприкосновенности лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по запросу правоохранительных органов Франции. Прокуратура Парижа ранее инициировала расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в ЕП.

"(Европарламент) решает лишить иммунитета Марин Ле Пен. Поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самой Марин Ле Пена", — говорится в решении ЕП, за которое на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге проголосовало большинство депутатов. В среду лишить Ле Пен иммунитета рекомендовал комитет ЕП по юридическим вопросам.

Также в среду ЕП решил снять парламентскую неприкосновенность с отца Марин Лен Пен и основателя "Национального фронта" — Жан-Мари Ле Пена за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве". Тем самым европарламентарии удовлетворили запрос правоохранительных органов Франции, которые намерены привлечь 88-летнего политика к уголовной ответственности по обвинению в разжигании расовой ненависти.

Впервые Марин Ле Пен была лишена иммунитета депутата ЕП в июле 2014 года после того, как ей было предъявлено обвинение за то, что она сравнила растущее число молящихся на улицах мусульман с оккупацией страны времен Второй мировой войны. Однако в декабре 2015 года обвинение в подстрекательстве к расовой ненависти с нее было снято судом, а парламентская неприкосновенность восстановлена.

Марин Ле Пен была избрана депутатом Европарламента в 2004 году и переизбрана в 2009. В настоящее время возглавляемая Ле Пен парламентская фракция "Европа наций и свобод" насчитывает 39 депутатских мандатов.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. В 2017 году в первом туре президентских выборов Марин Ле Пен набрала 21,3% голосов и прошла во второй тур, в котором уступила Эммануэлю Макрону.