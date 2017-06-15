Выдворенный из Египта посол Катара вернулся в Каир

КАИР, 15 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Выдворенный некоторое время назад из Египта бывший посол Катара Сейф бен Мукаддам аль-Буэнейн вернулся в египетскую столицу в качестве представителя своей страны в Лиге арабских государств (ЛАГ), сообщает в четверг новостной портал "Йоум7".

Катарский посол покинул Каир 6 июня после разрыва Египтом и рядом других арабских стран дипломатических отношений с Катаром. Послу Катара было предписано в течение 48 часов покинуть страну.

Сообщается, что аль-Буэнейн прилетел в Каир из Дохи транзитным рейсом через Кувейт, поскольку прямое авиасообщение между двумя странами также было прервано. Для встречи представителя Катара был открыт зал VIP-персон, который власти аэропорта отказались предоставить аль-Буэнейну неделю назад, когда он покидал Египет.

Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ 5 июня объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. Также было полностью прекращено авиасообщение с Катаром. Каир закрыл свою дипмиссию в Дохе и предписал послу Катара в Каире покинуть страну в течение 48 часов.